Коболли — Джоковичу после разгромного поражения: спасибо, Ноле! Навсегда мой кумир!

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях пост после выхода в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В матче третьего круга Джокович (4) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 30-ю ракетку мира 22-летнего итальянца Флавио Коболли (28).

«Вперёд!» — написал Джокович в социальных сетях на сербском, китайском и английском языках.

«Спасибо, Ноле! Навсегда мой кумир! Всегда с улыбкой!» — отреагировал на пост Коболли.

Следующим соперником Джоковича на турнире в Шанхае станет россиянин Роман Сафиуллин (69-я ракетка мира).