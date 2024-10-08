Коболли — Джоковичу после разгромного поражения: спасибо, Ноле! Навсегда мой кумир!
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях пост после выхода в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
В матче третьего круга Джокович (4) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 30-ю ракетку мира 22-летнего итальянца Флавио Коболли (28).
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 13:40 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
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|6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Вперёд!» — написал Джокович в социальных сетях на сербском, китайском и английском языках.
«Спасибо, Ноле! Навсегда мой кумир! Всегда с улыбкой!» — отреагировал на пост Коболли.
Следующим соперником Джоковича на турнире в Шанхае станет россиянин Роман Сафиуллин (69-я ракетка мира).
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