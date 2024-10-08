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Коболли — Джоковичу после разгромного поражения: спасибо, Ноле! Навсегда мой кумир!

Коболли — Джоковичу после разгромного поражения: спасибо, Ноле! Навсегда мой кумир!
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях пост после выхода в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В матче третьего круга Джокович (4) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 30-ю ракетку мира 22-летнего итальянца Флавио Коболли (28).

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 13:40 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Вперёд!» — написал Джокович в социальных сетях на сербском, китайском и английском языках.

«Спасибо, Ноле! Навсегда мой кумир! Всегда с улыбкой!» — отреагировал на пост Коболли.

Следующим соперником Джоковича на турнире в Шанхае станет россиянин Роман Сафиуллин (69-я ракетка мира).

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