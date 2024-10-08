Тиафо сделал заявление о своём срыве на судью после поражения от Сафиуллина в Шанхае

17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо сделал заявление о своём поведении после поражения от россиянина Романа Сафиуллина в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).
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Российский теннисист победил со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5). По ходу решающей партии Тиафо трижды получил предупреждение за затяжку времени. После рукопожатия у сетки американец позволил себе выругаться на судью. «К чёрту тебя, мужик», — сказал Фрэнсис.
«Приношу извинения за то, как вёл себя сегодня вечером. Этот не тот человек, которым я являюсь на самом деле, я не хотел бы так относиться к людям. Сгоряча позволил своему разочарованию взять надо мной вверх. Я чрезвычайно разочарован тем, как повёл себя в этой ситуации. Это неприемлемое поведение. Хочу извиниться перед судьёй, турниром и фанатами. Я стану лучше для всех вас!» — написал Тиафо в социальных сетях.
- 8 октября 2024
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