«Физически не мешает». Сафиуллин провёл матч в «системе» для измерения сердцебиения

69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о специальной «системе», предназначенной для измерения выносливости во время матчей.

— Ты играешь в специальной «системе», которая определяет твоё сердцебиение и ритм. Можешь подробнее об этом рассказать?

— «Система» новая, разрешили после Уимблдона в ней играть. Она не только сердцебиение определяет, но также много других факторов. Я только начал в ней играть после Чэнду. На предсезонке будем знать, над чем работать, что улучшать. Физически не мешает, — сказал Сафиуллин в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Сегодня, 8 октября, в матче третьего круга турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай) Сафиуллин обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо (17-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).