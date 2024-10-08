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«Физически не мешает». Сафиуллин провёл матч в «системе» для измерения сердцебиения

«Физически не мешает». Сафиуллин провёл матч в «системе» для измерения сердцебиения
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69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о специальной «системе», предназначенной для измерения выносливости во время матчей.

— Ты играешь в специальной «системе», которая определяет твоё сердцебиение и ритм. Можешь подробнее об этом рассказать?
— «Система» новая, разрешили после Уимблдона в ней играть. Она не только сердцебиение определяет, но также много других факторов. Я только начал в ней играть после Чэнду. На предсезонке будем знать, над чем работать, что улучшать. Физически не мешает, — сказал Сафиуллин в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Сегодня, 8 октября, в матче третьего круга турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай) Сафиуллин обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо (17-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).

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