Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Жить настоящим моментом». Бен Шелтон — об особенностях подготовки к турнирам

«Жить настоящим моментом». Бен Шелтон — об особенностях подготовки к турнирам
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, над какими особенностями работает совместно со своей командой.

«Одна из вещей, на которых я и моя команда делаем упор, — это жить настоящим моментом. Мы стараемся не предвкушать предстоящий матч, не думать о следующей неделе. Если вы всегда думаете, что будет дальше в календаре, когда вернуться домой, становится трудно выполнять свою работу на высшем уровне. Сейчас я сосредоточен на Шанхае. Не думаю, что у меня будет через две недели в Европе. Сейчас все мысли — только о своём следующем матче», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Сегодня, 8 октября, в матче третьего круга Шелтон уверенно обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну (54-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Бен Шелтон оценил готовность к встрече с Янником Синнером в рамках «Мастерса» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android