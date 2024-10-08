«Жить настоящим моментом». Бен Шелтон — об особенностях подготовки к турнирам

16-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, над какими особенностями работает совместно со своей командой.

«Одна из вещей, на которых я и моя команда делаем упор, — это жить настоящим моментом. Мы стараемся не предвкушать предстоящий матч, не думать о следующей неделе. Если вы всегда думаете, что будет дальше в календаре, когда вернуться домой, становится трудно выполнять свою работу на высшем уровне. Сейчас я сосредоточен на Шанхае. Не думаю, что у меня будет через две недели в Европе. Сейчас все мысли — только о своём следующем матче», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Сегодня, 8 октября, в матче третьего круга Шелтон уверенно обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну (54-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.