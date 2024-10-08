«Мастерс» в Шанхае: результаты матчей 8 октября

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Завершился седьмой игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых его матчей.

Теннис. «Мастерс», Шанхай. Результаты седьмого игрового дня:

Стефанос Циципас (Греция, 10) — Александр Мюллер (Франция) – 6:3, 7:5;

Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция, 16) – 7:6 (9:7), 2:6, 6:1;

Якуб Меншик (Чехия) — Александр Шевченко (Казахстан) – 6:1, 6:7 (5:7), 6:2;

Бен Шелтон (США, 14) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 6:3, 6:4;

Тейлор Фриц (США, 7) — Йосуке Ватануке (Япония, Q) – 6:3, 6:4;

Григор Димитров (Болгария, 9) – Алексей Попырин (Австралия, 20) — 7:6 (7:5), 6:2;

Роман Сафиуллин (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США, 13) — 5:7, 7:5, 7:6 (7:5);

Хольгер Руне (Дания, 12) – Иржи Легечка (Чехия, 33) — 6:4, 7:5;

Новак Джокович (Сербия, 4) – Флавио Коболли (Италия, 28) — 6:1, 6:2;

Александр Зверев (Германия, 2) – Таллон Грикспор (Нидерланды) — 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5).