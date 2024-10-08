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«Все мы люди». Александр Зверев высказался о перепалке с судьёй матча в Шанхае

«Все мы люди». Александр Зверев высказался о перепалке с судьёй матча в Шанхае
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своём поведении в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором обыграл 40-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

Зверев сорвался на судью на вышке Мохамеда Лайани за то, что тот зафиксировал у него двойной отскок. В частности, Александр на эмоциях заявил, что судьи виноваты в его поражениях в финалах мэйджоров.

«Мне всегда не везло с решениями судей. Мы тоже совершаем много ошибок, как и судьи. Мы играем так много матчей в течение сезона, всегда выкладываемся по полной, и, когда случается что-то, на что мы не можем повлиять, это очень расстраивает. Но все мы люди, и ошибки случаются — даже с нашей стороны», — сказал Зверев в интервью на корте.

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