«Снова выходят на танцпол». ATP забавно анонсировала матч Медведева с Циципасом в Шанхае
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Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) забавно презентовала грядущий поединок чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с 12-м номером мирового рейтинга из Греции Стефаносом Циципасом в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:00 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Поединок состоится 9 октября. Он начнётся не ранее 8:00 мск. К посту-анонсу матча ATP прикрепила видео, на котором Медведев и Циципас танцуют. Оба танца теннисисты исполняли, когда одерживали победы друг над другом.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Теннис». Права на ролик принадлежат ATP.
«Снова выходят на танцпол. В Шанхае нас ждёт 14-й поединок Стефаноса Циципаса с Даниилом Медведевым», — подписали ролик в ATP.
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