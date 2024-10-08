«Снова выходят на танцпол». ATP забавно анонсировала матч Медведева с Циципасом в Шанхае

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) забавно презентовала грядущий поединок чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с 12-м номером мирового рейтинга из Греции Стефаносом Циципасом в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Поединок состоится 9 октября. Он начнётся не ранее 8:00 мск. К посту-анонсу матча ATP прикрепила видео, на котором Медведев и Циципас танцуют. Оба танца теннисисты исполняли, когда одерживали победы друг над другом.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Теннис». Права на ролик принадлежат ATP.

«Снова выходят на танцпол. В Шанхае нас ждёт 14-й поединок Стефаноса Циципаса с Даниилом Медведевым», — подписали ролик в ATP.