Давид Гоффен оценил свои шансы в предстоящем матче с Александром Зверевым

66-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен высказался о предстоящем матче с олимпийским чемпионом 2020 года в одиночном разряде немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Я достаточно хорошо знаю Сашу по совместным тренировкам. Мы играли несколько раз. У меня в активе есть пара побед, у него — тоже несколько. У нас были очень хорошие встречи друг с другом. Он провёл невероятный сезон. Думаю, это будет сложный матч», — сказал Гоффен на пресс-конференции.

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.