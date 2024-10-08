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Давид Гоффен оценил свои шансы в предстоящем матче с Александром Зверевым

Давид Гоффен оценил свои шансы в предстоящем матче с Александром Зверевым
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66-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен высказался о предстоящем матче с олимпийским чемпионом 2020 года в одиночном разряде немецким теннисистом Александром Зверевым.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 15:00 МСК
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Не начался
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Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я достаточно хорошо знаю Сашу по совместным тренировкам. Мы играли несколько раз. У меня в активе есть пара побед, у него — тоже несколько. У нас были очень хорошие встречи друг с другом. Он провёл невероятный сезон. Думаю, это будет сложный матч», — сказал Гоффен на пресс-конференции.

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.

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