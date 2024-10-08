Вероника Кудерметова опубликовала милые фото с супругом из Пекина

Бывшая девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях пост о своём пребывании в Пекине (Китай). К нему она прикрепила милые фото со своим супругом и личным тренером Сергеем Демёхиным.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

С 25 сентября по 6 октября в Пекине проходил турнир категории WTA-1000. В одиночном разряде соревнований Кудерметова дошла до третьего круга, где со счётом 7:6 (11:9), 1:6, 2:6 проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле.

В парном же разряде соревнований Кудерметова вместе с Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) дошла до финала, однако теннисистки потерпели в нём поражение.