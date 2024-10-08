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Вероника Кудерметова опубликовала милые фото с супругом из Пекина

Вероника Кудерметова опубликовала милые фото с супругом из Пекина
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Бывшая девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях пост о своём пребывании в Пекине (Китай). К нему она прикрепила милые фото со своим супругом и личным тренером Сергеем Демёхиным.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

С 25 сентября по 6 октября в Пекине проходил турнир категории WTA-1000. В одиночном разряде соревнований Кудерметова дошла до третьего круга, где со счётом 7:6 (11:9), 1:6, 2:6 проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 08:05 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 11 		1 2
6 9 		6 6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В парном же разряде соревнований Кудерметова вместе с Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) дошла до финала, однако теннисистки потерпели в нём поражение.

Пекин — парный разряд (ж). Финал
06 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
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