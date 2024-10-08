Джокович — о своём стиле: стараюсь быть менее консервативным в одежде, но ещё есть границы

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, чем вызваны изменения в его имидже.

«У меня есть знакомый в Сербии, его зовут Владимир. Он хороший стилист, но также он помогает мне создавать контент. Он был со мной в Пекине и Шанхае, мы сделали несколько очень забавных видео вне корта. Надеюсь, людям это понравится.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

В целом мне самому это в кайф. Потому что это немного не то, чем я обычно занимаюсь. Я не так часто делал это на протяжении своей карьеры. Чувствую, что это хорошо, что это мне нравится. Буду продолжать в том же духе.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Очевидно, что в Китае невероятные история и культура, поэтому мы стараемся запечатлеть и немного объединить это с модой. И, конечно, Lacoste (спонсор Джоковича) в последнее время переживает большие перемены в дизайне. Я пытаюсь помогать им, моделировать что-то наподобие того, что делает Григор Димитров. Интересуюсь мнением своей жены и ещё нескольких человек. Стараюсь быть менее консервативным в одежде, однако у меня ещё есть определённые границы. Но это весело, я наслаждаюсь этим», — сказал Джокович в эфире «Больше!».