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Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 9 октября

Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 9 октября
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Завтра, 9 октября, пройдёт третий игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых его матчей.

Теннис. WTA-1000, Ухань. Расписание второго игрового дня (время — мск):

  • 6:00. Бернарда Пера (США) — Дарья Касаткина (Россия);
  • 6:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Донна Векич (Хорватия);
  • 7:30. Екатерина Александрова (Россия)Анна Калинская (Россия);
  • 7:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Катержина Синякова (Чехия);
  • 9:00. Камилла Рахимова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада);
  • 10:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Вероника Кудерметова (Россия);
  • 11:30. Анастасия Потапова (Россия) — Джессика Пегула (США);
  • 13:00. Мирра Андреева (Россия) Эрика Андреева (Россия).
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