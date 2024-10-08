Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 9 октября

Завтра, 9 октября, пройдёт третий игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых его матчей.

Теннис. WTA-1000, Ухань. Расписание второго игрового дня (время — мск):