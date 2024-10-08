Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 9 октября
Завтра, 9 октября, пройдёт третий игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых его матчей.
Теннис. WTA-1000, Ухань. Расписание второго игрового дня (время — мск):
- 6:00. Бернарда Пера (США) — Дарья Касаткина (Россия);
- 6:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Донна Векич (Хорватия);
- 7:30. Екатерина Александрова (Россия) — Анна Калинская (Россия);
- 7:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Катержина Синякова (Чехия);
- 9:00. Камилла Рахимова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада);
- 10:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Вероника Кудерметова (Россия);
- 11:30. Анастасия Потапова (Россия) — Джессика Пегула (США);
- 13:00. Мирра Андреева (Россия) — Эрика Андреева (Россия).
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