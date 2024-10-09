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Теннис, «Мастерс» в Шанхае: расписание восьмого игрового дня 9 октября

«Мастерс» в Шанхае: расписание матчей 9 октября
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Сегодня, 9 октября, стартует восьмой игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс», Шанхай. 1/8 финала. Расписание восьмого игрового дня (время — мск):

  • 7:30. Янник Синнер (Италия, 1) – Бен Шелтон (США, 14);
  • 8:00. Даниил Медведев (Россия, 5) – Стефанос Циципас (Греция, 10);
  • 9:00. Карлос Алькарас (Испания, 3) – Гаэль Монфис (Франция);
  • 9:30. Томми Пол (США, 11) – Томаш Махач (Чехия, 30);
  • 11:00. Якуб Меншик (Чехия) – Григор Димитров (Болгария, 9);
  • 13:30. Тейлор Фриц (США, 7) – Хольгер Руне (Дания, 12);
  • 13:30. Роман Сафиуллин (Россия) – Новак Джокович (Сербия, 4);
  • 15:00. Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия, 2).
Сетка «Мастерса» в Шанхае, 2024
Календарь «Мастерса» в Шанхае, 2024
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