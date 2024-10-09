«Мастерс» в Шанхае: расписание матчей 9 октября

Сегодня, 9 октября, стартует восьмой игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс», Шанхай. 1/8 финала. Расписание восьмого игрового дня (время — мск):