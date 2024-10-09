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Джокович побил рекорд Надаля по проценту выигранных матчей на «Мастерсах»

Джокович побил рекорд Надаля по проценту выигранных матчей на «Мастерсах»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович благодаря выходу в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) установил очередной рекорд ATP.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 13:40 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Победа над 22-летним итальянцем Флавио Коболли позволила Джоковичу увеличить процент выигранных матчей на «Мастерсах» до 82,02% (это 406 побед и 89 поражений). Ранее лучший показатель на турнирах такого уровня в истории имел 22-кратный чемпион мэйджоров испанец Рафаэль Надаль (82%, 410 побед и 90 поражений).

Отметим, что Opta ведёт статистику по победам игроков на «Мастерсах» с 1990 года. Именно тогда был внедрён этот формат. В сводку попадают игроки, которые провели минимум 10 матчей на «Мастерсах».

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