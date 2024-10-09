Давид Гоффен заявил о готовности вернуться в топ-10 рейтинга ATP

66-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен порассуждал о своих дальнейших перспективах. Спортсмен настроен вернуться в топ-10 рейтинга ATP.

«Гаэль Монфис и Григор Димитров стали моим источником вдохновения. Они тоже были травмированы. И, например, Гаэль выиграл турнир категории 250 в прошлом году в Стокгольме. Григор проводит потрясающий сезон. Он снова оказался в топ-10. Мы одного возраста, поэтому я подумал, почему бы мне тоже не вернуться и не попытаться подняться в рейтинге. Это настоящее вдохновение — наблюдать за тем, что он делает. Не знаю, смогу ли я вернуться в топ-10, но на данный момент у меня хороший теннис. Посмотрим, как далеко я смогу зайти», — сказал Гоффен на пресс-конференции.

Ранее бельгиец одержал свою первую победу над игроком топ-20 на турнире категории «Мастерс» на хардовом корте с 2019 года. Во втором круге турнира в Шанхае Гоффен обыграл 18-ю ракетку мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:2.