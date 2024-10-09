Стефанос Циципас — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 8:00

Сегодня, 9 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч четвёртого круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 12-й номер рейтинга ATP Стефанос Циципас из Греции (10-й посев). Встреча начнётся не ранее 8:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Медведев переиграл в трёх партиях 36-ю ракетку мира итальянца Маттео Арнальди (29-й посев) — 5:7, 6:4, 6:4. Циципас на этой стадии прошёл в двух сетах 71-го в рейтинге ATP французского теннисиста Александра Мюллера — 6:3, 7:5.