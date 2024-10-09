Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 8:00

Стефанос Циципас — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 8:00
Комментарии

Сегодня, 9 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч четвёртого круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 12-й номер рейтинга ATP Стефанос Циципас из Греции (10-й посев). Встреча начнётся не ранее 8:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:00 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Медведев переиграл в трёх партиях 36-ю ракетку мира итальянца Маттео Арнальди (29-й посев) — 5:7, 6:4, 6:4. Циципас на этой стадии прошёл в двух сетах 71-го в рейтинге ATP французского теннисиста Александра Мюллера — 6:3, 7:5.

Календарь "Мастерса" в Шанхае
Турнирная сетка "Мастерса" в Шанхае
Материалы по теме
Видео
«Снова выходят на танцпол». ATP забавно анонсировала матч Медведева с Циципасом в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android