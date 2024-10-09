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Мирра Андреева — Эрика Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 13:00

Мирра Андреева — Эрика Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 13:00
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Сегодня, 9 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится матч второго круга, в котором встретятся две российские теннисистки — 19-я ракетка мира Мирра Андреева (16-й посев на турнире) и её родная сестра, 70-я в мировом рейтинге Эрика Андреева. Встреча начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 13:00 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
70
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

В матче первого круга «тысячника» в Ухане Мирра Андреева победила в двух сетах 99-ю ракетку мира китаянку Ван Сиюй — 7:6 (7:5), 6:3. Эрика Андреева, которая попала в основную сетку турнира как «лаки лузер», на этой стадии обыграла в двух партиях 36-ю в мировой классификации украинку Даяну Ястремскую — 7:5, 6:4.

Календарь WTA-1000 в Ухане
Турнирная сетка WTA-1000 в Ухане
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