Мирра Андреева — Эрика Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 13:00
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Сегодня, 9 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится матч второго круга, в котором встретятся две российские теннисистки — 19-я ракетка мира Мирра Андреева (16-й посев на турнире) и её родная сестра, 70-я в мировом рейтинге Эрика Андреева. Встреча начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 13:00 МСК
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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70
Эрика Андреева
Э. Андреева
В матче первого круга «тысячника» в Ухане Мирра Андреева победила в двух сетах 99-ю ракетку мира китаянку Ван Сиюй — 7:6 (7:5), 6:3. Эрика Андреева, которая попала в основную сетку турнира как «лаки лузер», на этой стадии обыграла в двух партиях 36-ю в мировой классификации украинку Даяну Ястремскую — 7:5, 6:4.
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