Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 13:30

Роман Сафиуллин — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 13:30
Комментарии

Сегодня, 9 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч четвёртого круга, в котором встретятся 69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и четвёртый номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии (четвёртый посев на турнире). Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 13:30 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Сафиуллин переиграл в трёх партиях 17-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо — 5:7, 7:5, 7:6 (7:5). Джокович на этой стадии победил в двух сетах 30-го в рейтинге ATP итальянца Флавио Коболли — 6:1, 6:2.

Календарь "Мастерса" в Шанхае
Турнирная сетка "Мастерса" в Шанхае
Материалы по теме
Роман Сафиуллин поделился настроем на поединок с Новаком Джоковичем в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android