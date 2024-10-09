Роман Сафиуллин — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 13:30
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Сегодня, 9 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч четвёртого круга, в котором встретятся 69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и четвёртый номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии (четвёртый посев на турнире). Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 13:30 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
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Новак Джокович
Н. Джокович
В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Сафиуллин переиграл в трёх партиях 17-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо — 5:7, 7:5, 7:6 (7:5). Джокович на этой стадии победил в двух сетах 30-го в рейтинге ATP итальянца Флавио Коболли — 6:1, 6:2.
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