Путинцева победила Векич и может сыграть с Соболенко в 3-м круге турнира WTA-1000 в Ухане

В ночь с 8 на 9 октября мск на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане завершился матч второго круга между представляющей Казахстан 35-й ракеткой мира Юлией Путинцевой и 18-й в мировой классификации Донной Векич из Хорватии (15-й посев на турнире). Победу в трёх сетах одержала Путинцева — 6:4, 3:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 час 30 минут. Путинцева один раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. Векич выполнила два эйса при девяти двойных ошибках и выиграла за матч шесть брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В третьем круге «тысячника» в Ухане Юлия Путинцева сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира и первой сеяной Ариной Соболенко из Беларуси и 37-й в рейтинге WTA Катержиной Синяковой из Чехии.