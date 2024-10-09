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Юлия Путинцева — Донна Векич, результат матча 9 октября 2024, счет 2:1 (6:4, 3:6, 6:4), 2-й круг WTA-1000 в Ухане

Путинцева победила Векич и может сыграть с Соболенко в 3-м круге турнира WTA-1000 в Ухане
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В ночь с 8 на 9 октября мск на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане завершился матч второго круга между представляющей Казахстан 35-й ракеткой мира Юлией Путинцевой и 18-й в мировой классификации Донной Векич из Хорватии (15-й посев на турнире). Победу в трёх сетах одержала Путинцева — 6:4, 3:6, 6:4.

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 06:10 МСК
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 4
         
Донна Векич
18
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Продолжительность матча составила 2 час 30 минут. Путинцева один раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. Векич выполнила два эйса при девяти двойных ошибках и выиграла за матч шесть брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В третьем круге «тысячника» в Ухане Юлия Путинцева сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира и первой сеяной Ариной Соболенко из Беларуси и 37-й в рейтинге WTA Катержиной Синяковой из Чехии.

Календарь WTA-1000 в Ухане
Турнирная сетка WTA-1000 в Ухане
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