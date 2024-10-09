Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Ухане

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла 95-ю ракетку рейтинга спортсменку из США Бернарду Перу в матче 2-го круга турнира WTA-1000 в Ухане со счётом 6:4, 1:6, 6:1.

Матч продолжался 1 час 40 минут. Россиянка сделала четыре подачи навылет, четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. В следующем круге Касаткина встретится с победительницей пары Магда Линетт — Леся Цуренко.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.