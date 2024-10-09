Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Ухане
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла 95-ю ракетку рейтинга спортсменку из США Бернарду Перу в матче 2-го круга турнира WTA-1000 в Ухане со счётом 6:4, 1:6, 6:1.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 06:05 МСК
95
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|1
|6
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Матч продолжался 1 час 40 минут. Россиянка сделала четыре подачи навылет, четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. В следующем круге Касаткина встретится с победительницей пары Магда Линетт — Леся Цуренко.
Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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