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Янник Синнер — Бен Шелтон, результат матча 9 октября 2024, счет 2:0 (6:4, 7:6), 4-й круг «Мастерса» в Шанхае

Синнер обыграл Шелтона и может встретиться с Медведевым в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае
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9 октября на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае завершился матч четвёртого круга, в котором встретились первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 16-й номер рейтинга ATP американец Бен Шелтон (14-й посев). Победу в двух партиях одержал Синнер — 6:4, 7:6 (7:1).

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 07:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 1
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Синнер семь раз подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал свой единственный брейк-пойнт. Шелтон выполнил семь эйсов при одной двойной ошибке и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из семи заработанных.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Синнер сыграет с победителем матча между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (пятый посев на турнире) и 12-м номером рейтинга ATP Стефаносом Циципасом из Греции (10-й посев).

Календарь "Мастерса" в Шанхае
Турнирная сетка "Мастерса" в Шанхае
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