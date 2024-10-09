Синнер обыграл Шелтона и может встретиться с Медведевым в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае

9 октября на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае завершился матч четвёртого круга, в котором встретились первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 16-й номер рейтинга ATP американец Бен Шелтон (14-й посев). Победу в двух партиях одержал Синнер — 6:4, 7:6 (7:1).
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Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Синнер семь раз подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал свой единственный брейк-пойнт. Шелтон выполнил семь эйсов при одной двойной ошибке и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из семи заработанных.
В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Синнер сыграет с победителем матча между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (пятый посев на турнире) и 12-м номером рейтинга ATP Стефаносом Циципасом из Греции (10-й посев).
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