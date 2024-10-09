Екатерина Александрова — Анна Калинская: победу в первом сете одержала Александрова
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В эти минуты на стадионе «Оптикс Валли» проходит матч второго круга турнира WTA-1000 в Ухане, в котором встречаются две россиянки: 13-я ракетка мира Анна Калинская и 33-я ракетка рейтинга Екатерина Александрова.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 08:05 МСК
33
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|
13
Анна Калинская
А. Калинская
Победу в первом сете одержала Екатерина Александрова со счётом 6:4.
Счёт личных встреч между россиянками составляет 3-0 в пользу Екатерины Александровой.
Напомним, турнира WTA-1000 проходит в Ухане с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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