Екатерина Александрова — Анна Калинская: победу в первом сете одержала Александрова

В эти минуты на стадионе «Оптикс Валли» проходит матч второго круга турнира WTA-1000 в Ухане, в котором встречаются две россиянки: 13-я ракетка мира Анна Калинская и 33-я ракетка рейтинга Екатерина Александрова.

Победу в первом сете одержала Екатерина Александрова со счётом 6:4.

Счёт личных встреч между россиянками составляет 3-0 в пользу Екатерины Александровой.

Напомним, турнира WTA-1000 проходит в Ухане с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.