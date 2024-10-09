Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут в матче с Циципасом на турнире в Шанхае

В эти минуты на хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч четвёртого круга, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 12-й номер рейтинга ATP Стефанос Циципас из Греции (10-й посев). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победу в первом сете на тай-брейке одержал россиянин — 7:6 (7:3). Перед началом второго сета Медведев взял медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом. Медики оказывают помощь спортсмену.

Напомним, турнир «Мастерс-96» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.