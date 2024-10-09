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Даниил Медведев — Стефанос Циципас: россиянин одержал победу в первом сете

Даниил Медведев — Стефанос Циципас: россиянин одержал победу в первом сете
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В эти минуты на стадионе «Ци Чжун Форестс Спортс Сити-арена» проходит матч четвёртого круга турнира «Мастерс-96» в Шанхае, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 12-я ракетка рейтинга спортсмен из Греции Стефанос Циципас.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 3 		2
7 7 		3
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Победу в первом сете одержал Даниил Медведев со счётом 7:6 (7:3).

Счёт личных встреч между Медведевым и Циципасом составляет 6-4 в пользу россиянина.

Напомним, турнир «Мастерс-96» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.

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