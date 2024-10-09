Янник Синнер дошёл минимум до 1/4 финала на каждом турнире в 2024 году

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 14-й четвертьфинал в 2024 году. Напомним, в четвёртом круге на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) итальянец обыграл американца Бена Шелтона (6:4, 7:6 (7:1).

В нынешнем сезоне Синнер принял участие в 14 турнирах ATP в одиночном разряде, на каждом из них он дошёл минимум до четвертьфинала. Янник выиграл шесть титулов, один раз проиграл в финале, дважды — в полуфинале, и ещё два раза — в 1/4 финала.

За выход в 1/2 финала на «Мастерсе» в Шанхае Янник Синнер поспорит с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и россиянином Даниилом Медведевым.