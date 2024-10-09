Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Даниил Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае, обыграв Стефаноса Циципаса

Завершился матч четвёртого круга хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае, в котором пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) в двух сетах обыграл 12-го номера рейтинга ATP Стефаноса Циципаса из Греции (10-й посев) — 7:6 (7:3), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Российский теннисист 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. Циципас выполнил четыре эйса, сделал столько же двойных ошибок и выиграл единственный заработанный брейк-пойнт.

В матче 1/4 финала турнира в Шанхае Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.