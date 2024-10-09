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Даниил Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае, обыграв Стефаноса Циципаса

Даниил Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае, обыграв Стефаноса Циципаса
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Завершился матч четвёртого круга хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае, в котором пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) в двух сетах обыграл 12-го номера рейтинга ATP Стефаноса Циципаса из Греции (10-й посев) — 7:6 (7:3), 6:3.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Российский теннисист 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. Циципас выполнил четыре эйса, сделал столько же двойных ошибок и выиграл единственный заработанный брейк-пойнт.

В матче 1/4 финала турнира в Шанхае Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.

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