Мирра Андреева — Эрика Андреева: где смотреть, во сколько начало матча 2-го круга в Ухане
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Сегодня, 9 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится матч второго круга, в котором встретятся две российские теннисистки — 19-я ракетка мира Мирра Андреева (16-й посев на турнире) и её родная сестра, 70-я в мировом рейтинге Эрика Андреева. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 13:00 мск.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 14:15 МСК
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
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|
70
Эрика Андреева
Э. Андреева
Официальных трансляций китайского турнира в России не предусмотрено. В прямом эфире матч между сёстрами Андреевыми можно будет увидеть на онлайн-платформе Eurosport Player.
Мирра и Эрика Андреевы никогда ранее не играли между собой на турнирах WTA.
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