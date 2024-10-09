Арина Соболенко обыграла Синякову во втором круге «тысячника» в Ухане
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В своём первом матче она одолела чешку Катержину Синякову (37-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 08:05 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
37
Катержина Синякова
К. Синякова
Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Синяковой три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко поборется с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35-я ракетка мира).
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