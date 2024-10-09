Арина Соболенко обыграла Синякову во втором круге «тысячника» в Ухане

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В своём первом матче она одолела чешку Катержину Синякову (37-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Синяковой три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко поборется с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35-я ракетка мира).