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Арина Соболенко обыграла Синякову во втором круге «тысячника» в Ухане

Арина Соболенко обыграла Синякову во втором круге «тысячника» в Ухане
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В своём первом матче она одолела чешку Катержину Синякову (37-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 08:05 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Катержина Синякова
37
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Синяковой три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко поборется с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35-я ракетка мира).

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