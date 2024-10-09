WTA разместила видеоанонс к матчу между Миррой и Эрикой Андреевыми в Ухане

Женская теннисная ассоциация (WTA) выпустила видеоанонс к матчу второго круга на хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане, в котором встретятся две российские теннисистки — 19-я ракетка мира Мирра Андреева (16-й посев на турнире) и её родная сестра, 70-я в мировом рейтинге Эрика Андреева. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 13:00 мск, и предлагает ознакомиться с видеоанонсом дерби сестёр Андреевых.
Мирра и Эрика Андреевы никогда ранее не играли между собой на турнирах WTA.
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Напомним, турнир WTA-1000 в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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