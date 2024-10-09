«Вози!» Леонид Слуцкий болеет за Даниила Медведева на «Мастерсе» в Шанхае
Поделиться
Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», болеет за российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. Пятая ракетка мира обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:3), 6:3 на стадии четвёртого круга.
Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:10 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Даня, вози!» — написал Слуцкий на своей странице в социальных сетях.
Фото: Соцсети Леонида Слуцкого
После 27 матчей в китайской Суперлиге «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого занимает второе место с 70 очками. До завершения сезона осталось три тура.
В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 октября 2024
-
11:12
-
11:09
-
11:01
-
10:52
-
10:41
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:06
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:37
-
09:24
-
09:23
-
09:16
-
09:09
-
09:00
-
08:56
-
08:39
-
08:30
-
08:00
-
07:51
-
05:25
-
00:47
-
00:26
-
00:00
- 8 октября 2024
-
23:59
-
23:45
-
23:42
-
23:26
-
23:01
-
22:40
-
21:52
-
21:40