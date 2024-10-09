«Вози!» Леонид Слуцкий болеет за Даниила Медведева на «Мастерсе» в Шанхае

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», болеет за российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. Пятая ракетка мира обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:3), 6:3 на стадии четвёртого круга.

«Даня, вози!» — написал Слуцкий на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Леонида Слуцкого

После 27 матчей в китайской Суперлиге «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого занимает второе место с 70 очками. До завершения сезона осталось три тура.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.