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«Вози!» Леонид Слуцкий болеет за Даниила Медведева на «Мастерсе» в Шанхае

«Вози!» Леонид Слуцкий болеет за Даниила Медведева на «Мастерсе» в Шанхае
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Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», болеет за российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. Пятая ракетка мира обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:3), 6:3 на стадии четвёртого круга.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Даня, вози!» — написал Слуцкий на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Леонида Слуцкого

После 27 матчей в китайской Суперлиге «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого занимает второе место с 70 очками. До завершения сезона осталось три тура.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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