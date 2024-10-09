Александрова — Калинская: Анна сравняла счёт в российском дерби в Ухане

В эти минуты на турнире категории WTA-1000 проходит матч второго круга, в котором встречаются две россиянки: 13-я ракетка мира Анна Калинская и 33-й номер мирового рейтинга Екатерина Александрова.

Анна сравняла счёт по сетам, выиграв второй на тай-брейке — 7:6 (7:2). Первая партия осталась за Екатериной (6:4).

Счёт личных встреч между россиянками составляет 3-0 в пользу Екатерины Александровой. Победительница российского дерби сыграет с американкой Хейли Баптист (102-й номер рейтинга WTA). Ранее представительница США обыграла чешскую теннисистку, 10-ю ракетку мира Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 7:5.