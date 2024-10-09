Арина Соболенко одержала 50-ю победу в 2024 году
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 50-ю победу в 2024 году. Этой отметки она достигла после выхода в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), обыграв чешку Катержину Синякову (6:4, 6:4).
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 08:05 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
37
Катержина Синякова
К. Синякова
В нынешнем сезоне Соболенко выиграла три титула: Australian Open, US Open и турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Кроме того, Арина выходила в финалы на грунтовых «тысячниках» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), оба раза проиграла польке Иге Швёнтек.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко поборется с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35-я ракетка мира).
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