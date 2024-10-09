Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 50-ю победу в 2024 году. Этой отметки она достигла после выхода в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), обыграв чешку Катержину Синякову (6:4, 6:4).

В нынешнем сезоне Соболенко выиграла три титула: Australian Open, US Open и турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Кроме того, Арина выходила в финалы на грунтовых «тысячниках» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), оба раза проиграла польке Иге Швёнтек.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко поборется с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35-я ракетка мира).