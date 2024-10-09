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«Я должен бороться». Даниил Медведев — о матче с Янником Синнером в Шанхае

«Я должен бороться». Даниил Медведев — о матче с Янником Синнером в Шанхае
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы в четвертьфинальном матче с лидером мирового рейтинга Янником Синнером, а также назвал лучших игроков в мире на данный момент.

— Вы говорили, что у Синнера есть преимущество с мячами. Вы же не списываете себя со счетов?
— Нет… Я всегда буду бороться до конца. С Янником у нас было много тяжёлых битв. Пока не знаю, как буду играть тактически, обсужу это со своим тренером. С психологической точки зрения, я должен бороться. Он сейчас номер один в мире.

Я бы сказал, что он и Карлос, вероятно, лучшие. Но никогда нельзя недооценивать Новака. Как только вы его недооцените, он может вас укусить (смеётся). Это три очень сильных игрока на данный момент. Я постараюсь изо всех сил, — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

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