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Карлос Алькарас обыграл Гаэля Монфиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Карлос Алькарас обыграл Гаэля Монфиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/8 финала он обыграл француза Гаэля Монфиса (46-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 09:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Испанский теннисист пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. Монфис выполнил 10 эйсов, сделал одну двойную ошибку и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

В 1/4 финала соревнований в Шанхае Алькарас сыграет с победителем встречи между 13-й ракеткой мира Томми Полом из США и представителем Чехии Томашем Махачем (33-й в рейтинге ATP).

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