«Мы здесь не дротики бросаем». Циципас поспорил с судьёй в матче с Медведевым в Шанхае

Сегодня, 9 октября, в матче четвёртого круга хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) в двух сетах обыграл 12-го номера рейтинга ATP Стефаноса Циципаса из Греции (10-й посев) — 7:6 (7:3), 6:3. Во время игры произошёл спор между Циципасом и судьёй на вышке из-за того, что грек не успел совершить подачу за отведённое время.

Циципас: я не видел, чтобы кого-либо из моих соперников за это нарушение штрафовали, кроме меня.

Судья: ну, может быть, если вы посмотрите больше матчей, то увидите. Мы даём много нарушений по времени.

Циципас: ты уверен? Есть некоторые, кто играет хуже меня.

Судья: я уверен, что они тоже нарушают правила игры. Лучше всего обсудить этот матч. На той подаче вы были слишком медленны. Вам нужно следить за часами.

Греческий теннисист возвращается к игре и проигрывает очко на своей подаче, а затем снова начинает разговаривать с судьёй.

Циципас: я допустил двойную ошибку из-за тебя. Вот в чём проблема. Ты что, никогда в жизни не играл в теннис. Кажется, ты вообще не имеешь представления о теннисе.

Судья: не так хорошо, как ты, но я играл.

Циципас: у тебя определённо нет сердца. Ты, наверное, всё время подаёшь и бьёшь с лёта. Теннис — это физический вид спорта. Нам там нужно время. Проявите сострадание. Мы здесь не дротики бросаем.

В профессиональном теннисе игроку отводится 25 секунд на выполнение подачи, то есть промежуток между окончанием предыдущего розыгрыша и следующей подачей не должен превышать 25 секунд. Игрок, который не вписывается в отведённый временной лимит, вначале наказывается предупреждением, затем с него снимается очко, затем – гейм.