Екатерина Александрова обыграла Анну Калинскую во 2-м круге «тысячника» в Ухане
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33-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла победительницей в российском дерби на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго круга она обыграла Анну Калинскую (12-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 08:05 МСК
33
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6 2
|6
|
|7 7
|1
13
Анна Калинская
А. Калинская
Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Александрова выполнила девять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Калинской один эйс, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.
В третьем круге «тысячника» в Ухане Екатерина Александрова сыграет с американской теннисисткой Хейли Баптист (102-й номер рейтинга WTA).
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