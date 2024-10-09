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Екатерина Александрова обыграла Анну Калинскую во 2-м круге «тысячника» в Ухане

Екатерина Александрова обыграла Анну Калинскую во 2-м круге «тысячника» в Ухане
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33-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла победительницей в российском дерби на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго круга она обыграла Анну Калинскую (12-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1.

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 08:05 МСК
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 6
4 		7 7 1
         
Анна Калинская
13
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Александрова выполнила девять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Калинской один эйс, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

В третьем круге «тысячника» в Ухане Екатерина Александрова сыграет с американской теннисисткой Хейли Баптист (102-й номер рейтинга WTA).

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