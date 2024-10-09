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Даниил Медведев стал вторым теннисистом в ATP-туре, обыгравшим Циципаса 10 и более раз

Даниил Медведев стал вторым теннисистом в ATP-туре, обыгравшим Циципаса 10 и более раз
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал вторым игроком в туре, побеждавшим Стефаноса Циципаса из Греции 10 и более раз. Сегодня, 9 октября, в матче четвёртого круга хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае Медведев в 10-й раз обыграл Циципаса (7:6 (7:3), 6:3). Сам Стефанос становился победителем в матчах с россиянином четыре раза.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Ранее 10+ побед над Циципасом одержал немецкий теннисист Александр Зверев, который выиграл у грека 12 матчей в ATP-туре.

В матче 1/4 финала турнира в Шанхае Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.

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