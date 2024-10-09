Кори Гауфф вышла в третий круг «тысячника» в Ухане, разгромив Викторию Томову
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго круга она разгромила представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:1, 6:2.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 09:55 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
48
Виктория Томова
В. Томова
Матч продолжался 1 час 16 минут. Гауфф выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Томовой один реализованный брейк-пойнт из двух.
В третьем круге «тысячника» в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и украинкой Мартой Костюк. Напомним, на прошлой неделе американка выиграла турнир аналогичной категории в Пекине.
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