Кори Гауфф вышла в третий круг «тысячника» в Ухане, разгромив Викторию Томову

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго круга она разгромила представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Гауфф выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Томовой один реализованный брейк-пойнт из двух.

В третьем круге «тысячника» в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и украинкой Мартой Костюк. Напомним, на прошлой неделе американка выиграла турнир аналогичной категории в Пекине.