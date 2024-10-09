Карлос Алькарас ответил на вопрос о возможном полуфинале с Янником Синнером в Шанхае

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о возможной очной встрече с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай).

— Забавно, что вы играли после Синнера каждый свой матч в Шанхае. Наверное, его поединки шли по телевизору каждый раз, когда вы приходили на стадион. Вы думали о возможной встрече с ним в полуфинале?

— Это всегда в голове. На каждом турнире, в котором участвую, я хочу пройти дальше. Ведь это значит, что я буду играть против лучших игроков в мире. Очевидно, что выйти в полуфинал — это отличная цель. Посмотрим, получится ли у него тоже. Я смотрел его матчи, он играет на отличном уровне. Просмотр его матчей до моих очень помогает мне устроить хорошее шоу, когда выхожу на корт. Посмотрим завтра, буду ли я снова играть после него или нет. Рад, что мы оба продвигаемся дальше, — сказал Алькарас в интервью на корте.