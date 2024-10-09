Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на турнирах WTA

Сегодня, 9 октября, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) обыграла чешку Катержину Синякову (37-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4. Это 13-я победа белоруски в 13 первых матчах на турнире в этом городе.
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Ранее свои первые 13 матчей на одном и том же турнире смогла выиграть только россиянка Мария Шарапова. В период с 2012 по 2014 год она одержала 13 побед на грунтовом турнире в Штутгарте (Германия). После следующего матча в Ухане Соболенко может стать единоличным лидером по этому показателю, если обыграет в третьем круге представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.
Напомним, Арина Соболенко является победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году.
- 9 октября 2024
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