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Аманда Анисимова снялась с турнира в Ухане. Она должна была играть с Мартой Костюк

Аманда Анисимова снялась с турнира в Ухане. Она должна была играть с Мартой Костюк
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39-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Причиной отказа от продолжения участия в соревнованиях стала травма левого бедра.

Анисимова прошла первый круг, победив испанку Кристину Букшу (6:2, 6:4). Во втором раунде она должна была сыграть с 17-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк.

Таким образом, Костюк прошла в третий круг соревнований в Ухане без борьбы. За выход в четвертьфинал она поборется с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Напомним, на прошлой неделе американка выиграла турнир аналогичной категории в Пекине.

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