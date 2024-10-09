Камилла Рахимова в борьбе уступила Лейле Фернандес во 2-м круге турнира в Ухане
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66-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго раунда россиянка в волевой борьбе уступила канадке Лейле Фернандес (28-й номер рейтинга) — 2:6, 7:5, 6:7.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 09:10 МСК
66
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
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|6 4
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|5
|7 7
28
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Матч продолжался 2 часа 56 минут. Рахимова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Фернандес один эйс, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В третьем круге «тысячника» в Ухане Фернандес сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и румынкой Жаклин Кристиан.
Комментарии
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