Камилла Рахимова в борьбе уступила Лейле Фернандес во 2-м круге турнира в Ухане

66-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго раунда россиянка в волевой борьбе уступила канадке Лейле Фернандес (28-й номер рейтинга) — 2:6, 7:5, 6:7.

Матч продолжался 2 часа 56 минут. Рахимова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Фернандес один эйс, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге «тысячника» в Ухане Фернандес сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и румынкой Жаклин Кристиан.