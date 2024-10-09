Виктор Янчук: Медведев в матче с Циципасом подтвердил свой более высокий класс

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился впечатлениями от матча российского теннисиста Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом (7:6 (7:3), 6:3) в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).
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«Победа Медведева над Циципасом является закономерной — Даниил сейчас находится в хорошей форме. До этого Медведев проиграл Алькарасу, но в борьбе. Кроме того, он играет стабильно и надёжно, а также было видно, что Даниил прибавил в активности. Он хорошо пробивает, держит темп и довольно быстро передвигается. Даниил превосходил Циципаса по мастерству и игре, а также подтвердил свой более высокий класс.
Циципас же отошёл от первых ролей. Ещё полгода назад он представлял опасность и претендовал на победы в игре не с самыми сильными теннисистами. Но в последнее время он немножко ушёл в тень и сбавил, а молодёжь и другие теннисисты прибавили. Ему не хватает остроты в атаках, а также его подводит удар левой рукой. Отсюда у него уязвимая игра, ведь при возрастании темпа у него возрастает количество ошибок», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В матче 1/4 финала турнира в Шанхае Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
- 9 октября 2024
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