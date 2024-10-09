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Виктор Янчук: Медведев в матче с Циципасом подтвердил свой более высокий класс

Виктор Янчук: Медведев в матче с Циципасом подтвердил свой более высокий класс
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился впечатлениями от матча российского теннисиста Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом (7:6 (7:3), 6:3) в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Победа Медведева над Циципасом является закономерной — Даниил сейчас находится в хорошей форме. До этого Медведев проиграл Алькарасу, но в борьбе. Кроме того, он играет стабильно и надёжно, а также было видно, что Даниил прибавил в активности. Он хорошо пробивает, держит темп и довольно быстро передвигается. Даниил превосходил Циципаса по мастерству и игре, а также подтвердил свой более высокий класс.

Циципас же отошёл от первых ролей. Ещё полгода назад он представлял опасность и претендовал на победы в игре не с самыми сильными теннисистами. Но в последнее время он немножко ушёл в тень и сбавил, а молодёжь и другие теннисисты прибавили. Ему не хватает остроты в атаках, а также его подводит удар левой рукой. Отсюда у него уязвимая игра, ведь при возрастании темпа у него возрастает количество ошибок», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матче 1/4 финала турнира в Шанхае Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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