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Селиваненко — о победе Медведева над Циципасом: Даниилу удался сегодняшний матч

Селиваненко — о победе Медведева над Циципасом: Даниилу удался сегодняшний матч
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу пятой ракетки мира Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом, занимающим 12-е место в рейтинге ATP, в матче четвёртого круга «Мастерса» в Шанхае (Китай), а также поделился ожиданиями от четвертьфинальной встречи россиянина с итальянцем Янником Синнером.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Даниилу удался сегодняшний матч, он отлично подавал сам, активно играя на подаче Стефаноса и создавая много брейк-пойнтов. Что касается эпизодов с препиранием Стефаноса с судьёй на вышке и супервайзером, то это часть игры, к которой игроки привыкли. Кого-то это сбивает, кого-то взбадривает, так что не стоит искать в этих эпизодах больше, чем просто эмоциональный выплеск.

По следующему матчу Даниила с Янником, то Янник, безусловно, силён и показывает прекрасный теннис, но каждый матч начинается заново, и из таких противостояний и состоит теннис», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.

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