Селиваненко — о победе Медведева над Циципасом: Даниилу удался сегодняшний матч

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу пятой ракетки мира Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом, занимающим 12-е место в рейтинге ATP, в матче четвёртого круга «Мастерса» в Шанхае (Китай), а также поделился ожиданиями от четвертьфинальной встречи россиянина с итальянцем Янником Синнером.

«Даниилу удался сегодняшний матч, он отлично подавал сам, активно играя на подаче Стефаноса и создавая много брейк-пойнтов. Что касается эпизодов с препиранием Стефаноса с судьёй на вышке и супервайзером, то это часть игры, к которой игроки привыкли. Кого-то это сбивает, кого-то взбадривает, так что не стоит искать в этих эпизодах больше, чем просто эмоциональный выплеск.

По следующему матчу Даниила с Янником, то Янник, безусловно, силён и показывает прекрасный теннис, но каждый матч начинается заново, и из таких противостояний и состоит теннис», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.