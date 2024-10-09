Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова проиграла Беатрис Хаддад-Майе во 2-м круге турнира WTA-1000 в Ухане

Вероника Кудерметова проиграла Беатрис Хаддад-Майе во 2-м круге турнира WTA-1000 в Ухане
Комментарии

63-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго круга она в двух сетах уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (12-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 4:6.

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 11:05 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
12
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Вероника Кудерметова
63
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету бразильянки один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В 1/8 финала соревнований в Ухане Хаддад-Майя сыграет с 27-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши, которая в своём матче второго круга победила американку Эмму Наварро (восьмая в рейтинге WTA).

Сетка турнира в Ухане
Календарь турнира в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android