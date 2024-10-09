Вероника Кудерметова проиграла Беатрис Хаддад-Майе во 2-м круге турнира WTA-1000 в Ухане
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63-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго круга она в двух сетах уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (12-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 4:6.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 11:05 МСК
12
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 0
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63
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 32 минуты. Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету бразильянки один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В 1/8 финала соревнований в Ухане Хаддад-Майя сыграет с 27-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши, которая в своём матче второго круга победила американку Эмму Наварро (восьмая в рейтинге WTA).
Комментарии
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