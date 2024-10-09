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Ольховский: Медведев сейчас психологически уверен — это сработало в игре с Циципасом

Ольховский: Медведев сейчас психологически уверен — это сработало в игре с Циципасом
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился впечатлениями от матча российского теннисиста Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом (7:6 (7:3), 6:3) в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Даня изначально являлся фаворитом матча с Циципасом. Но это не было лёгкой прогулкой для Даниила — Циципас оказал сопротивление. Как обычно и бывает в таких матчах, основной козырь к победе — это психологическая уверенность. На тай-брейке Даниил хорошо сыграл, вернулся после проигранного брейка во втором сете. Медведев сейчас психологически уверен, в игре с Циципасом это сработало. Всё-таки Стефанос сейчас не находится в той форме, когда он стоял в пятёрке», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче 1/4 финала турнира в Шанхае Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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