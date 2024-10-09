Томаш Махач обыграл Томми Пола и вышел в 1/4 финала в Шанхае, где встретится с Алькарасом

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол закончил выступление на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/8 финала он в трёх сетах уступил 33-й ракетке мира Томашу Махачу из Чехии — 6:3, 4:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Чешский теннисист выполнил пять подач навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и 2 выигранных брейк-пойнта из 10.

В 1/4 финала соревнований в Шанхае Махач встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.