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Томаш Махач обыграл Томми Пола и вышел в 1/4 финала в Шанхае, где встретится с Алькарасом

Томаш Махач обыграл Томми Пола и вышел в 1/4 финала в Шанхае, где встретится с Алькарасом
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол закончил выступление на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/8 финала он в трёх сетах уступил 33-й ракетке мира Томашу Махачу из Чехии — 6:3, 4:6, 3:6.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 10:25 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Чешский теннисист выполнил пять подач навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и 2 выигранных брейк-пойнта из 10.

В 1/4 финала соревнований в Шанхае Махач встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.

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