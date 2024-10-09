Алькарас — 4-й по проценту побед на «Мастерсах», впереди только Джокович, Надаль и Федерер

Сегодня, 9 октября, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) обыграл француза Гаэля Монфиса (6:4, 7:5). Он занимает четвёртое место по проценту побед на «Мастерсах» с момента введения данного формата (1990 год).

На счету Алькараса 62 победы при 19 поражениях (76,5%) на турнирах категории ATP-1000. По этому показателю он уступает только представителям «Большой тройки».

Топ-4 теннисиста по проценту побед на «Мастерсах»:

Новак Джокович (Сербия) — 82,02%. Рафаэль Надаль (Испания) — 82,00%. Роджер Федерер (Швейцария) — 77,9%. Карлос Алькарас (Испания) - 76,5%.