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Алькарас — 4-й по проценту побед на «Мастерсах», впереди только Джокович, Надаль и Федерер

Алькарас — 4-й по проценту побед на «Мастерсах», впереди только Джокович, Надаль и Федерер
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Сегодня, 9 октября, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) обыграл француза Гаэля Монфиса (6:4, 7:5). Он занимает четвёртое место по проценту побед на «Мастерсах» с момента введения данного формата (1990 год).

На счету Алькараса 62 победы при 19 поражениях (76,5%) на турнирах категории ATP-1000. По этому показателю он уступает только представителям «Большой тройки».

Топ-4 теннисиста по проценту побед на «Мастерсах»:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 82,02%.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 82,00%.
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 77,9%.
  4. Карлос Алькарас (Испания) - 76,5%.
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