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Янник Синнер прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала в Шанхае с Даниилом Медведевым

Янник Синнер прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала в Шанхае с Даниилом Медведевым
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал предстоящий четвертьфинальный поединок с россиянином Даниилом Медведевым на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Разумеется, будет тяжёлый матч. Мы уже хорошо друг друга знаем, точно понимаем, чего ожидать, более или менее. Но, конечно, он что-то поменяет, как и я, а потом посмотрим, что получится. Будет очень непростой матч, с физической, психологической точек зрения, а также с тактической, так что посмотрим, что будет», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Медведев ведёт в счёте личных встреч теннисистов — 7-6, однако Синнер выиграл шесть из последних семи очных поединков.

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