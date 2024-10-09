Янник Синнер прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала в Шанхае с Даниилом Медведевым

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал предстоящий четвертьфинальный поединок с россиянином Даниилом Медведевым на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Разумеется, будет тяжёлый матч. Мы уже хорошо друг друга знаем, точно понимаем, чего ожидать, более или менее. Но, конечно, он что-то поменяет, как и я, а потом посмотрим, что получится. Будет очень непростой матч, с физической, психологической точек зрения, а также с тактической, так что посмотрим, что будет», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Медведев ведёт в счёте личных встреч теннисистов — 7-6, однако Синнер выиграл шесть из последних семи очных поединков.