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На Уимблдоне появится электронная система вместо линейных судей с 2025 года

На Уимблдоне появится электронная система вместо линейных судей с 2025 года
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Организаторы Уимблдона введут электронную систему определения с 2025 года. Об этом сообщает газета The Times.

На всех 18 кортах травяного турнира «Большого шлема» появится электронная система, в том числе на Центральном корте. Впервые в истории Уимблдона на турнире не будет линейных судей. Электронная система определяет попадание мяча в корт, а также заступ при подаче.

Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля. В этом году турнир у мужчин выиграл испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший серба Новака Джоковича. В женских соревнованиях победила чешка Барбора Крейчикова, в финале она одолела итальянку Жасмин Паолини.

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