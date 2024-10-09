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Григор Димитров неожиданно уступил 65-й ракетке мира в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Григор Димитров неожиданно уступил 65-й ракетке мира в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров завершил выступление на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В третьем круге он проиграл 65-й ракетке мира представителю Чехии Якубу Меншику со счётом 3:6, 6:3, 4:6.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 12:40 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 4
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Чешский спортсмен выполнил 10 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету его соперника пять эйсов, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырёх.

Соперником Меншика в четвертьфинале соревнований в Шанхае станет победитель матча между 61-й ракеткой мира россиянином Романом Сафиуллиным и сербом Новаком Джоковичем, занимающим четвёртую строчку в рейтинге ATP.

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