Григор Димитров неожиданно уступил 65-й ракетке мира в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров завершил выступление на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В третьем круге он проиграл 65-й ракетке мира представителю Чехии Якубу Меншику со счётом 3:6, 6:3, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Чешский спортсмен выполнил 10 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету его соперника пять эйсов, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырёх.

Соперником Меншика в четвертьфинале соревнований в Шанхае станет победитель матча между 61-й ракеткой мира россиянином Романом Сафиуллиным и сербом Новаком Джоковичем, занимающим четвёртую строчку в рейтинге ATP.